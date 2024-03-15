Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 60%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ключевой индикатор газового рынка - уровень запасов в подземных хранилищах Европы - опустился ниже 60%. Европа по всем направлениям экономит топливо и сокращает его закупки, в том числе на мировом рынке. По мере развития европейской инфраструктуры импорта СПГ уровень ее использования все ниже.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 15 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Актуальный прогноз на март обещает весьма теплую погоду - на два градуса выше климатической нормы и прошлогоднего температурного трека.

Спотовая цена газа в Европе в четверг прибавила 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $285 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе с начала марта обеспечивает в среднем 18% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в марте 2023 года, вклад ветроэлектростанций был 19%, в феврале 2024 года - 22%.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $303, фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - по $269.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 59,88% - это на 17 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов снова находится на рекордно высоком уровне за историю наблюдений (база GIE содержит данные с 2011 года).

За газовые сутки 13 марта резервы снизились на 0,2 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале 2024 работали со средней производительностью 50%, с начала марта их средняя загрузка составляет 55%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа снизились на 1,1 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране - 49%, что на 14 процентных пунктов выше, чем в среднем за последние пять лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.