Производитель Martell снизил квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, снизила выручку в третьем квартале 2024 финансового года (январь-март) на 2% в годовом исчислении - до 2,347 млрд евро, сообщается в ее отчетности.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали 2,4 млрд евро.

Негативное влияние на продажи оказали, в том числе, слабые результаты в Китае (падение выручки на 12%) и в США (снижение на 11%). В Европе выручка уменьшилась на 6%, в то время как в Азии и других регионах - выросла на 8%, в том числе за счет повышения продаж в Индии на 8%.

За девять месяцев 2024 финансового года выручка Pernod Ricard уменьшилась на 6% - до 8,937 млрд евро. Органическое снижение составило 2%. Отрицательное влияние на выручку в размере 699 млн евро оказали изменения курсов валют.

Продажи в объемном выражении повысились на 1%, цены - на 2%.

Pernod Ricard выплатит 19 июля промежуточные дивиденды в размере 2,35 евро на акцию акционерам, зарегистрированным в реестре на 17 июля, говорится в сообщении.

Компания подтвердила среднесрочный прогноз роста выручки на 4-7%. В текущем финансовом году она не ожидает существенного изменения органических продаж по сравнению с прошлогодним показателем.

С начала 2024 года капитализация Pernod Ricard упала почти на 12% (до 36,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,4%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкогольных напитков, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах.