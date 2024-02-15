Росприроднадзор подал иск к Ленскому речному пароходству на 1,26 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории подало в Арбитражный суд Иркутской области иск о взыскании с ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" (ЛОРП) 1,259 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 14 февраля и к производству пока не принят. Подробности иска в картотеке не указаны.

"Интерфакс" обратился в Росприроднадзор с просьбой прокомментировать требования.

Как сообщалось, 12 июня 2023 года на реке Лене в районе поселка Алексеевска Киренского района Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина. В результате инцидента была повреждена емкость с бензином, часть топлива попала в реку.

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев в августе оценивал ущерб от столкновения танкеров более чем в 800 млн рублей - точная сумма, как ожидалось, будет названа по итогам экспертизы. Авдеев отмечал, что прокуратура обратится в суд общей юрисдикции для возмещения ущерба с ЛОРП.

Следователи установили, что танкером "Ерофей Хабаров", принадлежащим ЛОРП, управлял малоопытный помощник капитана, а сам капитан, по словам прокурора, самоустранился от выполнения своих обязанностей.

ЛОРП осуществляет перевозки на судах нефтепродуктов и других грузов для четырех субъектов РФ: Якутии, Иркутской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа. Приписной флот компании насчитывает 328 единиц общей грузоподъемностью около 400 тыс. тонн. По данным компании, по состоянию на конец 2023 года, 51% уставного капитала принадлежал Якутии, еще 18,87% - гендиректору ПАО Сергею Ларионову.