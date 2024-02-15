Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Росприроднадзор подал иск к Ленскому речному пароходству на 1,26 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории подало в Арбитражный суд Иркутской области иск о взыскании с ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" (ЛОРП) 1,259 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 14 февраля и к производству пока не принят. Подробности иска в картотеке не указаны.

"Интерфакс" обратился в Росприроднадзор с просьбой прокомментировать требования.

В РоссииЗадержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке ЛенаЗадержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке ЛенаЧитать подробнее

Как сообщалось, 12 июня 2023 года на реке Лене в районе поселка Алексеевска Киренского района Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина. В результате инцидента была повреждена емкость с бензином, часть топлива попала в реку.

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев в августе оценивал ущерб от столкновения танкеров более чем в 800 млн рублей - точная сумма, как ожидалось, будет названа по итогам экспертизы. Авдеев отмечал, что прокуратура обратится в суд общей юрисдикции для возмещения ущерба с ЛОРП.

Следователи установили, что танкером "Ерофей Хабаров", принадлежащим ЛОРП, управлял малоопытный помощник капитана, а сам капитан, по словам прокурора, самоустранился от выполнения своих обязанностей.

ЛОРП осуществляет перевозки на судах нефтепродуктов и других грузов для четырех субъектов РФ: Якутии, Иркутской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа. Приписной флот компании насчитывает 328 единиц общей грузоподъемностью около 400 тыс. тонн. По данным компании, по состоянию на конец 2023 года, 51% уставного капитала принадлежал Якутии, еще 18,87% - гендиректору ПАО Сергею Ларионову.

Росприроднадзор Ленское речное параходство Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

Мировые поставки нефти в январе рухнули на 1,4 млн б/с

"Интер РАО" в ноябре 2023 г. выплатила 1,1 млрд руб. налога на сверхприбыль

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

Крупнейший производитель лития в мире получил рекордную годовую выручку

Запасы газа в хранилищах Европы сократились ниже двух третей

Nvidia вышла на третье место среди крупнейших компаний США, обогнав Alphabet

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Совладелец проекта Montagne d'Or будет ликвидирован из-за санкций против Nordgold

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });