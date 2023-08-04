Ущерб от столкновения танкеров на реке Лене оценили более чем в 800 млн рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ущерб окружающей среде от столкновения двух танкеров на Лене в июне этого года предварительно оценивается более чем в 800 млн рублей, сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.

"По итогам расследования уголовного дела мы обратимся в суд (общей юрисдикции - ИФ) для возмещения ущерба с пароходства (ПАО "Ленское объединенное речное пароходство", ЛОРП - ИФ), которое не обеспечило контроль за управлением судна. Предварительно сумма ущерба превышает 800 млн рублей, но она неточная и может быть скорректирована по итогам экспертизы", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс" в Иркутске в пятницу.

Как сообщалось ранее, 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевска Киренского района Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена емкость с бензином, часть топлива попала в реку - по словам Авдеева, речь идет об 82 тоннах ГСМ.

Следователи установили, что танкером "Ерофей Хабаров", принадлежащем ЛОРП, управлял малоопытный помощник капитана, а последний, по словам прокурора, самоустранился от выполнения своих обязанностей.

По факту аварии сейчас расследуется уголовное дело по ч.1 ст.247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ч.1 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) УК РФ.

Авдеев уточнил, что в отношении ЛОРП как юрлица прокуратура также провела проверку. В отношении одного из должностных лиц пароходства возбуждено административное дело. Это связано с тем, что после аварии танкер ЛОРП "самовольно решил покинуть место происшествия". Однако такие действия, как пояснил прокурор, угрожали не только жизни экипажа танкера, но и другим судам на Лене.