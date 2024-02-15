"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 249,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в IV квартале 2022 года.

Показатели выручки и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 240,1 млрд рублей, скорр. EBITDA - 28,3 млрд рублей.

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