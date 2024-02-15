Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 249,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в IV квартале 2022 года.

Показатели выручки и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 240,1 млрд рублей, скорр. EBITDA - 28,3 млрд рублей.

Новость дополняется

Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мировые поставки нефти в январе рухнули на 1,4 млн б/с

"Интер РАО" в ноябре 2023 г. выплатила 1,1 млрд руб. налога на сверхприбыль

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

Крупнейший производитель лития в мире получил рекордную годовую выручку

Запасы газа в хранилищах Европы сократились ниже двух третей

Nvidia вышла на третье место среди крупнейших компаний США, обогнав Alphabet

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Совладелец проекта Montagne d'Or будет ликвидирован из-за санкций против Nordgold

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });