Дума приняла закон о сроках проведения налоговой проверки контролируемых сделок

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет срок проведения налоговой проверки контролируемых сделок. Сейчас из Налогового кодекса (НК) неясно, с какого момента начинается двухлетний срок - с подачи первичного или уточненного уведомления о сделке в ФНС.

Документ (№488070-8) в конце ноября 2023 г. внесло в парламент правительство.

Налогоплательщики должны сообщать налоговым органам о контролируемых сделках, которые они совершили в течение года. Сведения об этих сделках должны быть представлены в уведомлениях до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором были совершены сделки. Если в уведомлении обнаружатся ошибки, налогоплательщик может предоставить уточненное уведомление. Если уточненное уведомление будет предоставлено до того, как налоговый орган обнаружит ошибку, налогоплательщик не будет нести ответственность. Согласно НК (п.2 ст.105.17), ФНС имеет право проверять полноту и правильность исчисления и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами в течение двух лет после получения уведомления о контролируемых сделках и в течении этого же срока после получения уточненного уведомления.

Норма о том, что двухлетний срок начинает действовать и после получения уточненного уведомления, была оспорена в Конституционном суде, который в постановлении от 14 июля 2023 г. решил, что в случае получения уточненного уведомления, в котором содержатся сведения, не являющиеся значимыми для налоговых целей, решение о проверке контролируемой сделки исчисляется со дня получения налоговым органом первоначального уведомления. Речь идет об устранении технических ошибок или неточностей, которые не препятствуют идентификации контролируемых сделок. При включении же в уточненное уведомление сведений о сделке, не указанной в первоначальном уведомлении, срок для назначения ФНС России ее проверки исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

Принятый закон исключает двойное толкование норм, и в итоге в Налоговом кодексе остается только норма о том, что ФНС сможет проверять сделки, которые были совершены в течение не более трех лет (или пяти лет в особых случаях) до года, когда принято решение о проведении проверки.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.