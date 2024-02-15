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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Германия обошла Японию по объему ВВП и стала третьей экономикой мира в 2023 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Германия поднялась на третью строчку в списке крупнейших экономик мира в 2023 году, обойдя Японию, пишет Associated Press.

Японский ВВП в номинальном выражении составил $4,2 трлн в прошлом году, германский - $4,4-4,5 трлн.

До 2010 года Япония считалась второй экономикой мира, уступая только США, однако затем её обогнал Китай, а в ближайшие годы, как можно ожидать, это сделает и Индия.

Аналитики считают, что главными проблемами для японской экономики являются спад производительности труда и старение населения, также негативным фактором в минувшем году стало ослабление иены.

Помочь решить проблему нехватки рабочих рук могла бы иммиграция, однако японское общество остается довольно закрытым для работников из других стран, отмечает AP.

Германия Китай США Япония Индия
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