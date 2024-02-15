Германия обошла Японию по объему ВВП и стала третьей экономикой мира в 2023 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Германия поднялась на третью строчку в списке крупнейших экономик мира в 2023 году, обойдя Японию, пишет Associated Press.

Японский ВВП в номинальном выражении составил $4,2 трлн в прошлом году, германский - $4,4-4,5 трлн.

До 2010 года Япония считалась второй экономикой мира, уступая только США, однако затем её обогнал Китай, а в ближайшие годы, как можно ожидать, это сделает и Индия.

Аналитики считают, что главными проблемами для японской экономики являются спад производительности труда и старение населения, также негативным фактором в минувшем году стало ослабление иены.

Помочь решить проблему нехватки рабочих рук могла бы иммиграция, однако японское общество остается довольно закрытым для работников из других стран, отмечает AP.