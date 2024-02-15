Сеть фастфуда Wendy's увеличила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Wendy's Co., одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, в четвертом квартале зафиксировала рост выручки менее чем на 1% в годовом выражении, что стало разочарованием для инвесторов.

Выручка компании в октябре-декабре 2023 года увеличилась на 0,8%, до $540,65 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне $546,8 млн.

Чистая прибыль в отчетный период составила $46,9 млн, или $0,23 на акцию, по сравнению с $41,3 млн, или $0,19 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,21 на акцию при прогнозе в $0,23 на акцию.

Сопоставимые продажи в мире выросли на 3,2%, в то время как аналитики ждали их увеличения на 2,5%.

Wendy's ожидает, что по итогам 2024 года ее скорректированная прибыль составит $0,98-1,02 на акцию. Прогноз оказался хуже ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на годовую прибыль на уровне $1,11 на акцию.

Wendy's была создана в США в 1969 году Дейвом Томасом. В настоящее время она объединяет около 7 тыс. заведений в разных странах мира, из которых большая часть расположена в Северной Америке.