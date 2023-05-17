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Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Wendy's Co., одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, разрабатывает подземную роботизированную доставку заказов до автомобилей.

Сеть бургерных вместе с компанией Pipedream тестирует систему, которая позволит доставлять заказанную онлайн еду на обозначенные парковочные места за считанные секунды, говорится в сообщении Wendy's. "Технология Pipedream предназначена для быстрого, надежного и незаметного получения онлайн-заказов", - отмечается в нем.

Pipedream разработала "подземную автономную роботизированную систему" для доставки еды с кухни на внешний портал, что позволяет клиентам получать заказы, не выходя из машины. Wendy's планирует установить ее в одном из существующих ресторанов в конце этого года.

Котировки акций Wendy's растут на 0,2% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 40% (до $4,95 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 8,7%.

Wendy's была создана в США в 1969 году Дейвом Томасом. В настоящее время она объединяет около 7 тыс. заведений в разных странах мира, из которых большая часть расположена в Северной Америке.

США Wendy's
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