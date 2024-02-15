Падение розничных продаж в США в январе сильно превзошло ожидания

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальное снижение с марта 2023 года.

Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным опросов Trading Economics и FactSet. Респонденты MarketWatch прогнозировали уменьшение на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце сократились на 0,6%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,5%.

Объем реализации продуктов питания и напитков увеличился на 0,1%, в мебельных магазинах - на 1,5%. При этом продажи в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, снизились на 0,2%, в строительных - на 4,1%.

Продажи топлива на АЗС упали на 1,7%. Реализация автомобилей и запасных частей к ним сократилась также на 1,7%.

Общий объем розничных продаж в США в январе увеличился на 0,6% относительно того же месяца 2023 года. Это минимальные темпы подъема с мая 2020 года.

В декабре, согласно уточненным данным, рост составлял 5,3% в годовом выражении, а не 5,6%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.