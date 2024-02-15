АФК "Система" разместила облигации с привязкой к RUONIA на 5 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" завершила размещение 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 1,9% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал трейдинг", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк, агентом по размещению – Совкомбанк.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску рейтинги AA-(RU) и ruАA- соответственно.

В настоящее время в обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 256,7 млрд рублей.