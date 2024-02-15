Доля токсичных валют при оплате экспортных поставок РФ в африканские страны упала в декабре до 3%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доля валют недружественных государств в экспортной выручке, поступившей из африканских стран в Россию, в декабре упала до нового абсолютного минимума – 3,2%, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Этот показатель в 2022 году колебался в интервале 37,6-93%, в январе 2023 года составил 48,9%, в июле снизился до 8,4%, а в августе достиг на то время минимальных 7,7%, после чего рос с 11,6% в сентябре до 19,7% в ноябре.

Снижение использования токсичных валют в декабре произошло при росте доли платежей в прочих валютах до 70,2%, также был превышен прежний максимум этого показателя – 67,6% в июле.

В то же время доля платежей африканцев в российских рублях в декабре снизилась до 26,6%, тогда как в предыдущие три осенних месяца находилась в интервале 41,7-45,4%. Ниже чем в декабре этот показатель был только в июле (24%).