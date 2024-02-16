Глава ЦБ РФ сообщила, возвращение к нейтральному уровню ставки будет плавным

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина констатировала наличие пространства для снижения ключевой ставки, отметив при этом, что большинство участников обсуждения ожидают первое снижение во втором полугодии 2024 года.

"Да, мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно. Дальнейшая траектория ставки будет зависеть от того, насколько скорость и характер дезинфляционных процессов будут соответствовать задаче возвращения инфляции к цели к концу этого года", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, сохранившего ставку на уровне 16% годовых.

"Что касается пространства для снижения ставки, оно действительно есть, но, на наш взгляд, будет происходить постепенно и плавно. И, кстати, снижение номинальной процентной ставки ключевой - если будут снижаться инфляционные ожидания, нужно смотреть на реальную ставку - это также может означать и сохранение жестких денежно-кредитных условий. Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что на заседании в пятницу рассматривалось два варианта решения по ставке: сохранить и повысить. "Аргументы мы приведем в резюме обсуждения, которое опубликуем через неделю. В итоге консенсус сложился вокруг решения по сохранению ставки", - сказала она. Свой новый материал "Резюме обсуждения ключевой ставки" регулятор планирует опубликовать 27 февраля.