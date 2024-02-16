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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

ВС РФ оценит значение решений по спорам между контрагентами для легализации налоговых последствий сделок

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ определит, является ли вывод судов о реальности сделки между двумя компаниями аргументом в пользу одной из них в налоговом деле, где та же сделка рассматривается как фиктивная.

Такой вопрос, согласно картотеке суда, возник в споре между ООО "ОВК-Строй" и Межрегиональной инспекцией ФНС №1 по Волгоградской области. Последняя по итогам выездной проверки за 2018-2022 годы решила, что эта компания привлекала "технических" субподрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ с целью ухода от налогов. Это вывод был сделан на том основании, что субподрядчики не обладали достаточными материальными ресурсами для исполнения своих обязательств.

Суды первой и апелляционной инстанции подтвердили правомерность заключений налогового органа. "ОВК-Строй" должен был доплатить 17,76 млн рублей НДС и налога на прибыль, 4,3 млн пеней и 6,74 млн рублей штрафа. Это значительная для компании сумма, превышающая ее чистую прибыль за самый успешный год работы - 2020-й (14,35 млн рублей при выручке 167,18 млн рублей).

Среди субподрядчиков, которые инспекция отнесла к "техническим", было и ООО "Стройторг-Плюс", но эпизод с этой компанией оказался осложнен тем, что она с декабря 2021 года в судебном порядке требовала с "ОВК-Строя" долг за выполненные субподрядные работы и победила. Суды взыскали в ее пользу 4,5 млн рублей долга и 3,64 млн рублей неустойки, посчитав, что сделка была реальной, "Стройторг-Плюс" "имел материальную возможность выполнить и выполнил, в том числе и с помощью привлечения субподрядчиков, весь объем СМР по договору".

Наличие этого судебного решения, вступившего в силу, в налоговом деле "ОВК-Строя" не произвело впечатления на суды первой и апелляционной инстанций. Они отметили, что оно не является преюдициальным (обязывающим принять без доказательства установленные им факты), к тому же налоговый орган (другая инспекция - МИФНС №1 по Волгоградской области, где стоял на учете "Стройторг-Плюс") не привлекался к участию в деле.

Однако кассация не согласилась с их выводами. По мнению третьей инстанции, реальность хозяйственных операций между "ОВК-Строем" и "Стройторгом-Плюс" была установлена решением суда по делу о взыскании долга по контракту. Что касается отсутствия в этом процессе МИФНС N1 по Волгоградской области, то, по мнению кассации, это не имело значения, так как в качестве третьего лица привлекалась упоминавшаяся выше вторая инспекция и этого достаточно. "Согласно статье 30 НК РФ налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - объяснила свой подход кассация.

Теперь налоговики пытаются оспорить поражение по эпизоду со "Стройторгом-Плюс" в ВС РФ, настаивая на нереальности операций между "ОВК-Строем" и этой компанией. "Представленный договор с контрагентом и другие документы не свидетельствуют о том, что налогоплательщиком в полной мере были выполнены условия заключенной сделки", - приводится в материалах дела позиция налогового органа. Кроме того, по мнению налоговой инспекции, в споре о долге между "ОВК-Строем" и "Стройторгом-Плюс" "имеет иной предмет и основание иска, оценка же налоговых последствий финансово-хозяйственных сделок производится налоговым органом в порядке, предусмотренном налоговым законодательством".

Судья Татьяна Завьялова сочла эти доводы инспекции достаточными для передачи жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Заседание назначено на 3 апреля.

Тонкий лед

"В данном случае налоговое ведомство обозначает проблему "искусственных споров", когда сомнительная с точки зрения НК РФ операция легализуется и подтверждается через судебное разбирательство хозяйственного характера", - говорит партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры", заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин.

По его мнению, ВС РФ предстоит "пройти по тонкому льду" и сформировать очень аккуратную практику, исключающую как неуважение вступивших в силу судебных актов (в данном случае по долговому спору), так и возможные злоупотребления со стороны налогоплательщиков.

В этом деле, по словам Москвитина, - как минимум два важных обстоятельства. В споре о задолженности по контракту участвовал налоговый орган, причем довольно активно, и, значит, спор имеет преюдициальное значение для ФНС, поскольку система налоговых органов по закону едина. При этом дело выглядело "весьма натурально" - как реальный спор между конфликтующими сторонами. Даже если допустить в этом случае "талантливую процессуальную "импровизацию" налогоплательщика, то реальность хозяйственных операций в судебных актах скорее подтверждена, чем не подтверждена, считает Москвитин.

Позиция, которую займет ВС РФ при рассмотрении дела, может в корне поменять практику использования гражданских споров, в том числе специально инициированных налогоплательщиком, для подтверждения обоснованности учета затрат или вычетов по сделкам, считает партнер юркомпании "Пепеляев групп" Ксения Литвинова

"Само по себе наличие гражданско-правовых споров с контрагентом перестает быть защитным аргументом о невозможности признания такого контрагента "технической" компанией и достоверно подтверждать исполнение сделки, к которой инспекция предъявляет претензии, именно этим контрагентом", - обращает внимание Литвинова.

По словам юриста практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Тиграна Манукяна, суды и ранее достаточно критично оценивали наличие решений по спорам между организациями с признаками "технических" компаний и налогоплательщиком. "Участие "спорного" контрагента в судебных спорах хоть и положительно характеризует такое лицо, но на практике не является достаточным или единственным основанием для признания деятельности такого лица "реальной", - говорит он.

ВС РФ
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