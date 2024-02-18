Президент России подверг критике экономическую политику властей Германии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Политика властей ФРГ наносит колоссальный ущерб германской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Совершенно очевидным является то, что сегодняшняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики... Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, основательные и глубокие, просто утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность в связи с тем, что она выстроена была на относительно, хочу это подчеркнуть, на относительно дешевых российских энергоносителях", - сказал глава государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью журналист опубликовал в воскресенье своем телеграм-канале.

Путин подчеркнул, что не Россия ограничивает экспорт газа в Европу. "Все время говорят, что, вот, Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем, мы готовы, даем, пожалуйста", - заявил президент.