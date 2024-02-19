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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Годовая чистая прибыль "ДОМ.РФ" выросла в полтора раза

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ДОМ.РФ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год выросла на 56%, сообщила пресс-служба института развития в жилищной сфере.

"Прибыль ДОМ.РФ достигла 47 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Активы группы превысили 4 трлн рублей", - уточнил гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Вклад в рост активов внесли увеличение портфеля проектного финансирования почти на 400 млрд рублей и финансирования проектов арендного жилья.

Уточняется, что рентабельность капитала - на уровне 17,3%.

Виталий Мутко ДОМ.РФ
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