Прирост запасов "РуссНефти" в 2023 году составил 8,3 млн т нефти

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Прирост запасов нефти ПАО "НК "РуссНефть" в 2023 году составил 8,3 млн тонн, коэффициент восполнения добычи запасами - 130%, сообщает компания.

В основном прирост запасов обеспечен за счет программы бурения на Тагринском месторождении.

Восполнение трудноизвлекаемых запасов составило 174%.

"В 2023 году компания ввела в эксплуатацию 69 новых нефтяных скважин, проходка бурением составила 256 745 метров. Показатель межремонтного периода механизированного фонда скважин достиг 834 суток. С 2015 года рост межремонтного периода составил 328 суток. Эффект от дополнительных мероприятий по оптимизации производственных затрат составил около 1,4 млрд рублей", - отмечает НК.

Ранее сообщалось, что в прошлом году "РуссНефть" добыла 6,434 млн тонн нефти и 2,11 млрд кубометров газа. Уровень утилизации попутного нефтяного газа составил 96,6%.