Совет директоров АФК "Система" обсуждает подходы к дивидендной политике

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" рассматривает подходы к дивидендной политике корпорации, соответствующий пункт был включен в повестку заседания, состоявшегося 16 февраля, говорится в сущфакте компании.

В пресс-службе АФК от комментариев воздержались.

Дивидендная политика "Системы" была принята весной 2021 года и рассчитана на 2021-2023 годы. На фоне макроэкономической неопределенности корпорация была вынуждена от нее отклоняться.

Так, "Система" не выплачивала дивиденды по итогам 2021 года (согласно дивидендной политике, они должны были составить не менее 0,41 рубля на акцию).

Дивиденды по итогам 2022 года должны были составить не менее 0,52 рубля на акцию, но фактический размер дивидендов составил 0,41 рубля на акцию (совокупный объем выплат - 3,96 млрд рублей).

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей (выплаты соответствовали рекомендациям, прописанным в дивидендной политике).

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% - распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.