EKF намерена стать провайдером облачной платформы платформы промышленного интернета вещей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Электрорешения" (EKF) планирует предоставлять по подписке (из облака) возможности платформы промышленного интернета вещей (IIoT) EKF Connect Industry, разработанную собственными силами, заявил журналистам руководитель направления отраслевых решений EKF Андрей Ельцов.

"К потенциальным клиентам платформы можно отнести около 10 тысяч российских промышленных предприятий", - сказал он "Интерфаксу".

Сама платформа предназначена для дистанционного мониторинга и анализа эффективности (в том числе, в части простоя оборудования, энергоэффективности) производства. По словам Ельцова, решение позволяет снимать данные и анализировать их с большинства видов промышленного оборудования, используемого на российских промпредприятиях. То есть компания намерена продвигать свою IIoT-платформу, в том числе по модели SaaS (ПО как услуга).

"Решение рассматриваем, прежде всего, в качестве составного элемента своего электротехнического оборудования, - добавил Ельцов. - По такой схеме действуют, в том числе, Siemens, Shneider Electric и другие производители электротехнического оборудования. Это (комплексное предложение) позволяет им вытеснять с рынка чисто программные решения".

По оценке Ельцова, в перспективе 3-5 лет такой подход позволит EKF занять около 70% потенциального рынка. Причем не столько своим программным продуктом, сколько комплексным решением, включающим в себя IIoT-платформу и электротехническое оборудование производства EKF.

Сама EKF в настоящее время использует свою IIoT-платформу на одной из двух своих производственных площадок - в Ставрове (Владимирская область). К настоящему времени компания реализовала в Ставрове один проект по модернизации производства с привлечением средств Фонда развития промышленности (ФРП) общей стоимостью 288 млн рублей и запустила другой - на 536 млн рублей.

ООО "Электрорешения" было создано в 2001 году. В настоящее время единственным владельцем компании является закрытая акционерная компания "Рекамос", зарегистрированная в Гонконге. При этом компания владеет различными долями (от 19% до 50%) в четырех предприятиях. В том числе, в тех из них, которым принадлежат производственные площадки в Ставрове и в Александрове (Владимирская область). Оставшиеся доли в этих компаниях принадлежат Дмитрию Назарову и Евгению Ойстачеру.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Электрорешения" за 2022 год составила 12 млрд рублей, чистая прибыль - 938 млн рублей.

ФРП предоставляет целевые займы (под конкретные проекты) по ставке 3% и 5% годовых сроком от 5 до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. К настоящему времени фонд профинансировал более 1,56 тыс. проектов на общую сумму более 516 млрд рублей, из них 87 проектов - в области электрического оборудования. По этим проектам ФРП предоставил займы на 25 млрд рублей.