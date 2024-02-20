X5 купит бизнес дистрибьютора "Форвард-Маркет" в Башкирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group договорилась о приобретении бизнеса "Форвард-Маркет" в Башкирии.

Согласно сообщению компании, в периметр сделки войдут права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв. м и 47 автомобилей.

ФАС уже одобрила сделку.

Это приобретение поможет X5 в развитии концепции прямой франшизы "Около", которую ритейлер пилотирует в настоящий момент, приводит пресс-служба слова директора проекта "X5 для бизнеса" Игоря Плетнева.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На конец 2023 года группа объединяла 24,472 тыс. магазинов, в том числе 21,308 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 1,5 тыс. "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".