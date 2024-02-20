ЦБ РФ планирует в 2024 году запустить рейтинговый репозитарий

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России до конца текущего года намерен создать публичный рейтинговый репозитарий, который будет содержать информацию обо всех рейтинговых действиях, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"До конца года мы хотим внедрить такую инфраструктуру, как публичный рейтинговый репозитарий, в котором можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных рейтингах, описание этих рейтингов, мотивационную часть, которую дают рейтинговые агентства, и ознакомиться со всей историей того, какие рейтинги какой компании были присвоены, если таковые были", - сказал Чистюхин в ходе II Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

ЦБ также думает над тем, чтобы распространить практику наличия двух рейтингов для биржевого листинга, отметил он. "Возможно, как минимум для первого и второго котировального списка. Для нас это важная история. Для того, чтобы в рамках асимметричности информации у инвесторов было подкрепление со стороны как минимум двух рейтинговых агентств относительно оценки кредитоспособности компаний", - пояснил Чистюхин.

Кроме того, ЦБ готов подготовить законодательные изменения, которые разрешат практику непубличных рейтингов. "Нам кажется, что у нас стабильно уже функционирует рейтинговая индустрия, методики отработаны, качество принятия решений достаточно стабильное, и мы готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы выступить с инициативой допуска непубличных рейтингов в нашу практику, соответственно, с изменением законодательства, если коллеги из министерства финансов и Госдумы нас поддержат", - сказал первый зампред.

При этом в рамках этих изменений ЦБ будет предлагать какие-то контрольные механизмы. "Они могут заключаться в том, что информация о непубличном рейтинге может направляться регулятору для того, чтобы мы смотрели за практикой и процедурой его присвоения", - заключил Чистюхин.