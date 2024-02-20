Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году составит 585 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем финансирования инвестпрограммы ПАО "Россети" в этом году составит 585 млрд рублей, передали в "Россетях" слова главы компании Андрея Рюмина журналистам.

"Утвержденный объем финансирования инвестиционной программы группы "Россети" в 2024 году составляет 585 млрд рублей", - отметил он.

Как сообщалось, объем инвестиций ПАО "Россети" в прошлом году превысил 528 млрд рублей. "Объем инвестиций в модернизацию и строительство энергообъектов растет. В прошлом году у нас была рекордная инвестпрограмма – более 528 млрд рублей. В этом году, скорее всего, превысим достигнутый уровень", - передавали ранее "Интерфаксу" слова Рюмина в ответ на соответствующий вопрос.

В прошлом году Рюмин сообщал журналистам, что ожидает финансирование инвестпрограммы ПАО "Россети" на 2023 и 2024 год на уровне свыше 1 трлн рублей.

Предполагается, что эта сумма покроет проекты как магистрального, так и распредкомплекса, инвестиции дочерних компаний. "Не все покрывается собственными средствами – тарифными источниками, частично компания привлекает долговую нагрузку", - пояснял он.

В 2022 году финансирование инвестпрограммы группы компаний "Россети" достигало 435 млрд рублей.

Ключевым проектом для компании остается энергоснабжение БАМа и Транссиба (Восточный полигон железных дорог). "Россети" ранее закончили проекты первого этапа. Сообщалось, что объекты второго этапа будут закончены в 2024 году. Один проект, впрочем, будет введен позже, уточнил во вторник Рюмин. "В соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры <...> транзит 220 кВ от Комсомольска до Ванино будет введен в 2026 году",- отметил он.

В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". После реорганизации доля участия РФ в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.