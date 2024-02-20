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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Минэнерго рассчитывает на утверждение новой энергостратегии в июне

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Новая энергостратегия РФ до 2050 года может быть утверждена в июне, рассчитывает министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Наше предложение – немножко сместить сроки принятия, утверждения, исходя из событий, которые нам предстоят (выборы, формирование правительства), чтобы утвердить ее где-то в начале полугодия, где-то в июне месяце. Над этим работаем",- сказал он.

По словам министра, "рабочий вариант уже этой энергетической стратегии есть". Ведомство уже обсуждает ее "с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать". "Даже в правительстве показали уже вариант и ушли на доработку",- сказал он.

Ранее предполагалось, что стратегия будет разработана в первом полугодии 2023 года, затем – до конца 2023 года.

Минэнерго Николай Шульгинов
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