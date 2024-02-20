Закупки зерна в госфонд РФ во вторник снизились до 14 тыс. т

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Государство во вторник закупило в интервенционный фонд 14,04 тыс. тонн зерна на 190,7 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это меньше, чем было куплено в понедельник – 18,2 тыс. тонн на 245 млн рублей.

В частности, фонд пополнили 5,67 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года на 84,8 млн рублей и 8,37 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года на 105,9 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (45 торговых дней) в фонд закуплено 726,435 тыс. тонн зерна на 10,3 млрд рублей. В частности, государство приобрело 14,040 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 209,7 млн рублей), 354,78 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 5,4 млрд рублей), 49,545 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 725,2 млн рублей), 282,96 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 3,58 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 20,925 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 221,5 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 13 945 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года - 13 307 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2023 года - 11 908 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 690 рублей за тонну. Все цены – без НДС.

Следующие торги объявлены на 21-22 и 26-27 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.