Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в IV кв. 2023 г. снизилась на $172 млн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2023 года уменьшился на $172 млн, или на 1,1%, до $14,808 млрд с $14,980 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в 2023 году составило $1,499 млрд, или 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2023 года снизилась до 44,8% с 45,7%, согласно данным ЦБ.