Правительство против исключения из поправок в КоАП штрафов за непродажу валютной выручки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддержало решение депутатов комитета Госдумы по законодательству, которые на прошлой неделе проголосовали за исключение из поправок в КоАП штрафов за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты.

Заключение правительства на депутатский законопроект (N475201-8) опубликовано в электронной базе данных парламента.

Документ был внесен в парламент в ноябре 2023 г. группой депутатов. В первом чтении предлагалось внести поправки в ст. 15.25 КоАП, устанавливающую ответственность за нарушение валютного законодательства, дополнить ее нормой (ч.3.1), по которой за неисполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке или нарушение порядка такой продажи будет предусмотрен штраф. Его размер для должностных лиц должен был составить от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от трех четвертых до 100% суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Действие этой нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 г. - день, когда был подписан указ президента РФ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами.

На прошлой неделе комитет по законодательству Госдумы ко второму чтению (в рамках которого возможно внесение изменений в законопроекты) проголосовал за исключение данных штрафов из документа. "Считаем это преждевременным", - сказал на заседании первый зампредседателя комитета Даниил Бессарабов. По его словам, действующие сейчас меры позволяют регулировать соответствующие вопросы без принудительной воли государства.

Правительство в своем заключении, которое было направлено в Госдуму после принятия комитетом данного решения, напоминает, что обязанность по продаже валютной выручки установлена указом президента РФ. По мнению кабинета министров, с введением этой меры был обеспечен мониторинг продажи и покупки иностранной валюты российскими экспортерами на внутреннем валютном рынке РФ, а также нивелирован резкий отток капитала из РФ. "Реализация установленного порядка возврата и обязательной продажи валютной выручки, направленного на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, показала его эффективность, и в настоящее время правительством РФ прорабатывается вопрос о продлении срока его действия", - говорится в заключении.

"С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект, подготовленный к рассмотрению Государственной думой во втором чтении", - говорится в документе.