Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Правительство против исключения из поправок в КоАП штрафов за непродажу валютной выручки

В РоссииВ Думе решили не штрафовать экспортеров, не продающих валютную выручкуЧитать подробнее

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддержало решение депутатов комитета Госдумы по законодательству, которые на прошлой неделе проголосовали за исключение из поправок в КоАП штрафов за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты.

Заключение правительства на депутатский законопроект (N475201-8) опубликовано в электронной базе данных парламента.

Документ был внесен в парламент в ноябре 2023 г. группой депутатов. В первом чтении предлагалось внести поправки в ст. 15.25 КоАП, устанавливающую ответственность за нарушение валютного законодательства, дополнить ее нормой (ч.3.1), по которой за неисполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке или нарушение порядка такой продажи будет предусмотрен штраф. Его размер для должностных лиц должен был составить от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от трех четвертых до 100% суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Действие этой нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 г. - день, когда был подписан указ президента РФ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами.

На прошлой неделе комитет по законодательству Госдумы ко второму чтению (в рамках которого возможно внесение изменений в законопроекты) проголосовал за исключение данных штрафов из документа. "Считаем это преждевременным", - сказал на заседании первый зампредседателя комитета Даниил Бессарабов. По его словам, действующие сейчас меры позволяют регулировать соответствующие вопросы без принудительной воли государства.

Правительство в своем заключении, которое было направлено в Госдуму после принятия комитетом данного решения, напоминает, что обязанность по продаже валютной выручки установлена указом президента РФ. По мнению кабинета министров, с введением этой меры был обеспечен мониторинг продажи и покупки иностранной валюты российскими экспортерами на внутреннем валютном рынке РФ, а также нивелирован резкий отток капитала из РФ. "Реализация установленного порядка возврата и обязательной продажи валютной выручки, направленного на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, показала его эффективность, и в настоящее время правительством РФ прорабатывается вопрос о продлении срока его действия", - говорится в заключении.

"С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект, подготовленный к рассмотрению Государственной думой во втором чтении", - говорится в документе.

Госдума КоАП Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индексы США снизились после длинных выходных, капитализация Nvidia рекордно упала

Индексы США снизились после длинных выходных, капитализация Nvidia рекордно упала

РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 9 января

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

ВТБ подтвердил планы рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 год

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });