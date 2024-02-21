Уточнение требований к квалификации руководства ряда финорганизаций принято в I чтении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет квалификационные требования к руководителям и специалистам некредитных финансовых организаций.

Документ (№470800-8) в октябре 2023 г. внесли в парламент депутаты и сенаторы.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что с 1 июля 2019 г. квалификационные аттестаты не могут использоваться для подтверждения квалификации работников некредитных финансовых организаций, а Банк России перешел к независимой оценке квалификации специалистов. В итоге первая новелла законопроекта исключает из действующего законодательства нормы о квалификационных аттестатах и полномочиях ЦБ по аккредитации организаций, которые проводят квалификационные экзамены на финансовом рынке. Вторая новелла вводит новые требования к квалификации генерального директора (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), его заместителя, членов совета директоров (коллегиального исполнительного органа), руководителя филиала некредитных финансовых организаций. Речь идет о негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях, организаторах торговли и клиринговых организациях, специализированных депозитариях.

В качестве требований к квалификации вышеуказанных лиц устанавливаются следующие: наличие необходимого опыта работы (для руководителя, заместителя, члена коллегиального исполнительного органа - не менее трех лет, для руководителя филиала - не менее двух лет); наличие квалификации, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с законом о независимой оценке квалификации; наличие хотя бы одного из международных сертификатов, перечень которых установил ЦБ.

Кроме того, законопроект закрепляет полномочия Банка России по определению квалификационных требований в отношении иных должностных лиц и работников финансовых организаций на уровне нормативных актов регулятора.

В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку отмечал, что законопроект частично ужесточает квалификационные требования к руководителям и управленческому персоналу финансовых организаций, но такой подход оправдан, так как защитит права и интересы клиентов и участников финансового рынка.