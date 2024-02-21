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"Агрокомплекс Ткачева" в прошлом сезоне снизил производство сахара на 13%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, по итогам прошлого сезона выработал 435,8 тыс. тонн сахара, говорится в сообщении агрохолдинга.

Как сообщалось, в предшествующий сезон объем производства сахара на заводах агрохолдинга составил 500 тыс. тонн. Таким образом, показатель снизился почти на 13%.

"Из-за осадков уборка и переработка значительно затянулись, завершился сезон в середине февраля. Всего четыре завода агрохолдинга приняли почти 4 млн тонн сахарной свеклы, в том числе 2,3 млн тонн - собственный урожай "Агрокомплекса". Было выпущено 435,8 тыс. тонн сахара" , - приводятся в сообщении слова замгендиректора агрохолдинга по пищевым производствам Юрия Ейбоженко.

Помимо сахара получено 137,7 тыс. тонн гранулированного жома и 132,7 тыс. тонн мелассы.

В прошлом году под сахарную свеклу было отведено 46,7 тыс. га (+11% к 2022 году), валовой сбор сократился на 3,8% до 2,3 млн тонн. Средняя урожайность составила 493 ц/га, это на 75 ц/га меньше, чем годом ранее. Показатель дигестии (уровень сахаристости) также ниже, чем в 2022 году, в среднем составил 14,85%, уточняется в пресс-релизе.

Как сообщал ранее директор по растениеводству агрохолдинга Савва Шевель, в первой половине вегетации ожидания по урожаю сахарной свеклы были хорошие, но с учетом засухи, которая наблюдалась в регионе несколько месяцев, прогнозы были скорректированы.

В прошлом году агрохолдинг провел реконструкцию сахарного комбината "Тихорецкий", увеличив его суточную мощность переработки до 9,5 тыс. тонн. Кроме того, до 7 тыс. тонн в сутки выросла мощность производства сахарозавода "Кореновсксахар". В 2024 году "Агрокомплекс" планирует провести модернизацию Павловского сахарного завода, увеличить мощность переработки до 7,4 тыс. тонн в сутки.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Холдинг, по его собственным данным, занимает 5-е место по объемам производства сахара в РФ.

Агрокомплекс Ткачева
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