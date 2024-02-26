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РФ с начала сельхозгода увеличила производство сахара до 6,6 млн т

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару - с 1 августа 2023 года) к 26 февраля произвела 6,6 млн тонн сахара, что на 0,7 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

В настоящее время переработку сахарной свеклы урожая 2023 года продолжают пять заводов. Ожидается, что четыре сахарных завода продолжат работать и в марте.

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Кроме того, за этот период было выработано 1,92 млн тонн сушеного гранулированного жома (1,8 млн тонн год назад) и 1,66 млн тонн свекловичной мелассы (1,59 млн тонн).

Ассоциация также сообщила, что в Белоруссии продолжает работать один завод. Он производит сахар из накопленного свекловичного сиропа. Этот процесс продлится по апрель включительно.

Всего с начала сезона сахарные заводы в странах ЕАЭС переработали 53,3 млн тонн сахарной свеклы, из которых произведено 7,33 млн тонн сахара, что на 0,81 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Общий объем производства сахара в ЕАЭС в этом сезоне прогнозируется на уровне 7,6 млн тонн.

РФ
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