Рубль по итогам торгов среды слегка подешевел к бивалютной корзине

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США немного подрос, евро почти не изменился на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль слабо подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более сильному движению.

Курс доллара США составил 92,55 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 20,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,99 руб./EUR1, подорожав всего на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,53 копейки, до 95,89 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подешевел к доллару и евро по итогам торгов в среду в ожидании новых драйверов к более заметному движению. Участники рынка значительную часть торгов находились в ожидании деталей относительно новых антироссийских санкций и анализировали новости о действиях властей по реализации мер валютного контроля.

Правительство РФ сообщило в среду, что не поддерживает решение депутатов комитета Госдумы по законодательству, которые на прошлой неделе проголосовали за исключение из поправок в КоАП штрафов за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты.

Правительство в своем заключении, которое было направлено в Госдуму после принятия комитетом данного решения, напоминает, что обязанность по продаже валютной выручки установлена указом президента РФ. По мнению кабинета министров, с введением этой меры был обеспечен мониторинг продажи и покупки иностранной валюты российскими экспортерами на внутреннем валютном рынке РФ, а также нивелирован резкий отток капитала из РФ.

"Реализация установленного порядка возврата и обязательной продажи валютной выручки, направленного на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, показала его эффективность, и в настоящее время правительством РФ прорабатывается вопрос о продлении срока его действия", - говорится в заключении.

Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник вечером по московскому времени советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. "Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он заявил журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным. В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций в связи со смертью Навального.

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщили официальные органы Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. "Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. (...) Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля", - говорится в сообщении в соцсети X.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. Он добавил, что ЕС также введет меры в отношении оборонного и военно-технического секторов. "Мы добавим в санкционные списки почти 200 человек и структур, таким образом общее число попавших в списки составит около 2 тыс.", - написал он в X.

Боррель 19 февраля заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций введет ограничения против нескольких иностранных компаний, сообщает в среду издание The Financial Times со ссылкой на документ ЕС, с которым оно ознакомилось. "Санкции нацелены на три компании в материковой части Китая и одну - в Индии", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно изданию, санкции затронут "юрлица на Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане". Отмечается, что речь идет о "торговых ограничениях" в отношении этих юрлиц, так как, согласно Брюсселю, они были задействованы в поставках оборудования, в частности электроники и микрочипов, которые Россия использует в военно-промышленной сфере.

МИД Литвы на фоне подготовки Евросоюзом очередного, тринадцатого, пакета санкций в отношении России призывает не останавливаться на этом и начать подготовку четырнадцатого пакета ограничительных мер.

"О четырнадцатом пакете санкций нужно начинать говорить уже сейчас, в нем должны появиться новые, может быть, я бы сказал, сектора, потому что индивидуальные санкции индивидуальны, наибольшее влияние на российскую экономику, конечно, оказывают отраслевые санкции. Я думаю, что в этом году мы (на тринадцатом пакете санкций - ИФ) не остановимся", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас в среду в интервью одной из литовских радиостанций.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам среды российская валюта умеренно подешевела к доллару и относительно евро показала динамику, близкую к нейтральной. "Рубль слабо реагирует на новости о согласовании представителями ЕС тринадцатого пакета санкций, который планируется утвердить 24 февраля, а также на анонсированное вчера вечером объявление 23 февраля новых санкций со стороны США в связи со смертью Алексея Навального. Если европейский пакет, по данным источников Reuters, не содержит новых ограничений против отдельных секторов экономики, то относительно американского пакета информации меньше. Связанная с этим неопределенность могла способствовать повышению волатильности на рынке акций, что, однако, не распространилось на валютный рынок. Если говорить о зарубежных событиях, сегодня участникам рынка станут доступны протоколы с заседания ФРС, состоявшегося в конце января", - говорит Беспалов.

"Рубль продолжает консолидироваться по отношению к доллару США у отметки 92 руб./$1. На текущих уровнях рублю помогает оставаться рост продаж валюты со стороны российских экспортеров и ЦБ после праздников в Китае. Кроме того, приближается пик налоговых выплат, который обеспечивает дополнительный приток иностранной валюты на валютный рынок. При этом стоит отметить, что пока дополнительные продажи валюты не сильно способствовали укреплению рубля. Вероятно, это обусловлено возросшими санкционными рисками. В краткосрочной перспективе котировки рубля будут торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть

Снижение цен на нефть сменилось умеренным ростом вечером в среду. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысилась на 0,41% до $82,68 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,58% до $77,49 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 1,5%, WTI – на 1,8%.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, однако котировки опустились с верхней границы этого диапазона.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 февраля на 8,97 копейки, до 92,4387 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,79 копейки, до 99,8968 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 7,66 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,4124 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 6,75 копейки, подорожав до 92,4199 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 456,611 млн, из которых $440,521 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 016,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 34,26 копейки, до 99,8996 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 27,39 копейки, до 99,8759 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR697,45 млн, из которых EUR350,816 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,634 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 февраля поднялась на 1 базисный пункт - до 15,75% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне в среду - 15,98% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника на 1 базисный пункт, до 15,73% годовых, на шесть месяцев - прибавила 2 базисных пункта и составила 14,7% годовых.