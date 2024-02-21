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Минэкономразвития не будет возвращать субсидирование туристических чартеров по РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не намерено перезапускать программу субсидирования туристических чартеров по России, поскольку сейчас не требуется стимулировать спрос на турпродукты. Об этом сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач.

"Дискуссия с чартерами не нова, мы уже неоднократно это обсуждали. Стимулировать спрос, по мнению Минэкономразвития, – это мера, которая теряет актуальность с учетом повышенного спроса на туристические продукты. Мы предлагаем сконцентрироваться на поддержке предложения со стороны туротрасли, а не со стороны стимулирования спроса и возможности увеличения турпотока, который во внутреннем туризме и так значительный и превышает возможности", - сказал он, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту в Госдуме.

Как отметил замгендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко, большинство популярных у российских туристов направлений стали востребованы после запуска туда туристических чартеров в 2020 году. Это Тюмень, Карелия, Мурманск, Шерегеш, Байкал, Дальний Восток и другие.

"В 2023 году программа поддержки чартерных перевозок авиационных по стране была Минэкономразвития свернута. На наш взгляд, это неверно, потому что главными выгодоприобретателями субсидирования чартерных перевозок являются не туроператоры, а туристы", - сказал он.

По словам эксперта, за счет субсидирования 50% стоимости перевозки были очень привлекательные цены на турпакеты, поэтому туристы принимали решение ехать в такие отдаленные регионы, которые сейчас продаются по значительно более высоким ценам.

"На наш взгляд, крупных туроператоров, все-таки надо вернуться к субсидированию чартерных авиаперевозок. Кроме того, есть смысл осуществлять субсидирование и на блоке местных регулярных рейсов. Это была бы серьезная поддержка туристов, которые путешествуют регулярными рейсами", - добавил Сирченко.

В свою очередь, почетный президент РСТ Сергей Шпилько поддержал инициативу перезапуска субсидирования туристических чартеров в РФ. "Сейчас можно было бы выбирать в год хотя бы одно-два направления, которые могли бы так выстрелить. Это была бы красивая история с точки зрения туристических потоков", - сказал он.

Программа субсидирования чартерных рейсов стартовала в 2020 году и стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса в пандемию. Предполагалось, что в 2021-2023 годах ежегодно на нее будет выделяться до 1,2 млрд рублей. Однако решение по ее продолжению в 2023 году так и не было принято.

Минэкономразвития
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