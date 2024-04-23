В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В рамках нацпроекта по туризму девять горнолыжных курортов России получат инвестиционную поддержку на сумму более 31 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач.

"В марте подвели итоги третьего этапа программы льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В числе поддержанных инициатив - девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов. Субсидируемый кредитный портфель проектов - 24,1 млрд рублей. Общее число посетителей комплексов после завершения строительства - почти 4,7 млн человек ежегодно. Суммарные инвестиции составят около более 31 млрд", - сказал он.

Среди поддержанных проектов - строительство горного курорта парк "Три вулкана" в Камчатском крае, горнолыжный комплекс "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе, горнолыжная инфраструктура рядом с существующим гостиничным комплексом "Алтай Пэлас" в Алтайском крае. Также в рамках программы льготного кредитования будут поддержаны проекты развития существующих горнолыжных курортов на Алтае, Урале и Северном Кавказе.

Кроме инфраструктурных объектов, на горных курортах по программе планируется строительство отелей, это позволит решить проблему дефицита качественных средств размещения на курортах.

Например, в Шерегеше инвесторы получат льготные кредиты на реализацию четырех новых гостиничных проектов с общим фондом в 700 номеров. В рамках проекта "Три вулкана" будут построены отели категорий 3-5* с общим фондом 1397 номеров. На курорте "Рай-Из" планируется строительство отеля с номерным фондом 320 номеров. На курорте "Аджигардак" в Челябинской области появится многофункциональный курорт на 900 номеров, а на курорте "Губаха" в Пермском крае - на 120 номеров.