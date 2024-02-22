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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В ООН опасаются активизации пиратов теперь уже у берегов Африки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Международной морской организации ООН (ИМО) допускают, что рост объемов перевозок вокруг Африки, в обход небезопасного Красного моря, может привести к более интенсивным атакам пиратов на эти морские пути, заявил генсек ИМО Арсенио Домингес. Об этом пишет Financial Times.

"Мы ведем переговоры с государствами, выходящими на Гвинейский залив, чтобы объяснить нам: с учетом увеличения интенсивности морских перевозок нам нужно избежать новой эскалации ситуации, роста случаев пиратства", - сказал он.

ИМО обсуждала охрану судов и с властями Сомали. Домингес предупредил, что судоходные компании должны вернуться к более жестким нормам безопасности, как в период активности пиратов у берегов Сомали в 2008-2012 годах.

Домингес приветствовал запуск Евросоюзом военно-морской оборонительной операции в Красном море EUNAVFOR ASPIDES; также в этой акватории действуют многонациональная миссия под эгидой США Prosperity Guardian и корабли ВМС Индии. Однако глава ИМО не считают, что эти меры могут быть долгосрочным решением. Также он сказал, что сама ИМО не имеет возможностей самостоятельно обеспечивать безопасность, полагается на силы стран-участниц.

FT напоминает, что размещение вооруженной охраны на судах и меры прибрежных государств позволили во многом нейтрализовать угрозу пиратства у Сомали, а также вдоль побережья Западной Африки, где пик нападений пришелся на 2018 год. Однако инциденты с угоном судов и пленением экипажей еще продолжают происходить.

Йеменские хуситы начали атаковать суда в Красном море, называя это ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 22 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Евросоюз Йемен США Великобритания ИМО Арсенио Домингес Африка
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