Названы города России с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Самая дешевая квартира на вторичном рынке России выставлена на продажу в Воркуте, выяснили аналитики "Домклик" Сбербанка.

"По данным сервиса Домклик Сбера, самая дешевая квартира в России, выставленная на продажу на вторичном рынке, находится в Воркуте (Республика Коми). "Однушку" площадью 30,6 кв.м предлагают всего за 100 тыс. рублей - это 3268 рублей за кв.м. При этом в среднем квадратный метр в Воркуте стоит 10 526 рублей", - отмечается в исследовании.

По данным сервиса, квартира без ремонта находится на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки без лифта 1991 года постройки, расположенной недалеко от железнодорожного вокзала.

В Ульяновске за 120 тыс. рублей можно приобрести "однушку" без балкона площадью 27 кв.м в пятиэтажке 1966 года, где нет лифта. "Квадрат" стоит 4 444 рубля при средней цене по городу в 77 671 рубль.

Тройку замыкает однокомнатная квартира в Троицке Челябинской области за 150 тыс. рублей. Площадь жилья с планировкой типа "общежитие" на первом этаже - 15 кв.м. "Квадрат" здесь обойдется в 10 тыс. рублей (средняя цена по городу - 28 633 рубля).

Четвертое место в рейтинге самых дешевых квартир России по версии "Домклик" занимает еще одна "однушка" в Воркуте площадью 28,9 кв.м с базовым косметическим ремонтом. Продавец просит за нее 150 тыс. рублей и готов оставить новому владельцу всю советскую мебель и бытовую технику. Цена за "квадрат" - 5190 рублей, это в два раза ниже, чем в среднем по городу. Вероятно, продавец хочет как можно скорее реализовать объект, считают аналитики.

Также в топ-5 попала "двушка" в городе Сокол Вологодской области площадью 44,4 кв.м за 160 тыс. рублей. Стоимость кв.м составляет всего 3611 рублей при средней цене в 38 834 рубля. Жилье находится на последнем этаже дома 1930 года постройки и нуждается в капремонте.

Варианты дешевле 100 тыс. рублей аналитики не учитывали в исследовании из-за крайне низкого качества жилья.