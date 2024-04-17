Продажи De Beers в 3-м цикле сократились на 18% в годовом измерении

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе третьего в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $445 млн, сообщила Anglo American plc, контролирующая De Beers.

Это на 18% ниже данных годичной давности ($542 млн), но на 3% выше данных предыдущего цикла ($431 млн), который продолжался с 1 февраля по 16 марта.

Несмотря на то, что многие потребители алмазов все еще осторожно подходят к закупкам на фоне неопределенной экономической ситуации и медленных темпов роста в Китае, в третьем цикле продажи продолжили расти, отметил глава De Beers Эл Кук. Этот цикл продаж предшествует периоду сезонного падения спроса на алмазное сырье во втором квартале, добавил он.

Российская "АЛРОСА", которая не публикует результаты продаж с весны 2022 года, в марте 2024 года реализовала часть алмазного сырья в Гохран, что стало первой значительной сделкой между ними с 2012 года. Сумма сделки не сообщается, но Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Лимит может быть увеличен, а закупки будут осуществляться на регулярной основе, сообщал курирующий Гохран Минфин.