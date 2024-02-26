Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,6-1,9%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник отскочил вверх по большинству blue chips на эмоциональном подъеме инвесторов из-за неоправдавшихся опасений геополитической напряженности вокруг Украины и новых антироссийских санкций Запада, сдерживает "бычий" настрой игроков просевшая нефть (Brent откатилась ниже $81,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,6-1,9%, лидируют в росте акции "Московской биржи" благодаря тому, что биржа не попала под санкции Запада, а также на фоне сильного финотчета за 2023 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3194,28 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1084,2 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар стоит 92,81 рубля (-0,04 рубля к уровню закрытия четверга).

Подорожали акции "Московской биржи" (+3,2%), "Яндекса" (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Северстали" (+2,5%), "ММК" (+2,5%), ВТБ (+2,4%), "Магнита" (+2,3%), "Татнефти" (+2,1%), Сбербанка (+1,9% и +1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и -1,9% "префы"), расписки OZON (+1,9%), бумаги АФК "Система" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), Polymetal (+0,6%).

"Московская биржа" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 67,5%, до 60,8 млрд рублей, сообщила биржа в понедельник. В IV квартале ее чистая прибыль выросла в годовом выражении на 79,1%, до 20,045 млрд рублей. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 17,1 млрд рублей.

В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В него вошли 106 физлиц и 88 структур, ограничения вводятся за "действия, направленные на подрыв или создание угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Новый пакет антироссийских санкций ЕС главным образом направлен против российского оборонно-промышленного комплекса РФ и ее вооруженных сил, а также против сотрудничества Москвы с КНДР в военной сфере, говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитической службой Евросоюза.

США в пятницу также ввели антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Президент США Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, в минувшую пятницу были введены новые санкции против России со стороны США. Этот пакет санкций содержит более 500 новых мер, включая персональные санкции против первых лиц государства и ограничения на экспорт для 100 компаний из третьих стран, обвиняемых в поддержке России.

Однако НКЦ (клиринг Мосбиржи) не попал в список санкций - это означает, что биржевые торги долларом продолжаются. Ожидания и слухи последних месяцев не оправдались. Более того, в понедельник стоит ожидать восстановление по многим распродаваемым на прошлой неделе позициям, считает эксперт.

На текущей неделе стоит обратить внимание на отчетность Сбербанка за 2023 год по МСФО, которая будет опубликована в четверг. Основная интрига, сколько Сбербанк заплатит дивидендов: 32 или 33 рубля на акцию.

На внешних рынках внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексу личных потребительских расходов в США (PCE) - предпочтительном показателе инфляции ФРС (данные выйдут в четверг). Последние данные по индексу потребительских цен существенно сдвинули ожидания снижения ключевой ставки, отмечает Кабаков.

По оценкам аналитиков "Цифра брокер", рынок акций РФ в понедельник может подрасти на фоне менее жестких новых антироссийских санкций Запада, чем можно было предположить. Polymetal не намерен проводить делистинг акций с Мосбиржи, несмотря на то, что торговая площадка с 22 февраля понизила уровень листинга акций компании до третьего котировального списка.

Новые санкции направлены преимущественно на компании, связанные с ОПК, международной торговлей и финансами. Из публичных компаний, оказавшихся под санкциями, можно выделить "НОВАТЭК", ТМК, ЮГК, ПИК, "Мечел", СПБ Банк. Маловероятно, что принятые ограничительные меры повлияют на деятельность указанных компаний, учитывая тот факт, что Россия не первый год находится под внешними санкциями. В частности, проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2", несмотря на санкции, близок к отправке первого груза на экспорт благодаря сотрудничеству с Китаем, пришедшим на смену западным компаниям.

С трудностями из-за санкций может столкнуться судостроительный комплекс "Звезда", который и так перегружен заказами и вынужден удлинять сроки поставок в виду недостатка комплектующих и мощностей. Это может усугубить ситуацию с дефицитом флота и привести к удорожанию фрахта, считают аналитики "Цифра брокер".

В мире

В США в пятницу выросли и обновили максимумы Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,03%), просел Nasdaq (-0,3%). По итогам недели Dow Jones поднялся на 1,3%, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq - на 1,4%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказала сильная финансовая отчетность Nvidia. Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

В пятницу торги в Японии не проводились в связи с праздником.

Инвесторы продолжают волноваться перед публикацией индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая, пишет Trading Economics. Значения официальных PMI станут известны в пятницу.

Во вторник будут опубликованы январские данные о динамике потребительских цен в Японии, в четверг - о розничных продажах, в пятницу - о безработице.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижаться после падения в пятницу и по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,46 за баррель (-0,2% и -2,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $76,25 за баррель (-0,3% и -2,7% в пятницу).

За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, ОПЕК+ может продлить сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять квоты только в третьем квартале. Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 120.