UBS улучшил прогноз для индекса S&P 500 на конец 2024 года до 5200 пунктов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group улучшил прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 5200 с 5000 пунктов на фоне лучших, чем ожидалось, корпоративных отчетностей и инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ).

23 февраля индикатор завершил торги на рекордной отметке в 5088,8 пункта. С начала года он вырос на 6,7%, за прошлый год индекс взлетел на 24,2%.

"Прошло больше года с появления чат-бота ChatGPT, что ознаменовало начало гонки вооружений в сфере ИИ, - написал глава отдела американских акций в UBS Global Wealth Management Дэвид Лефковиц. - Пересмотр нашей цели отражает умеренное улучшение прогнозов на текущий год".

По мнению UBS, S&P 500 завершит год на отметке 5200 пунктов в базовом сценарии. Позитивный сценарий предполагает подъем до 5500 пунктов.

"Несмотря на неоднозначные последние статданные, мы полагаем, что ситуация для американских акций остается позитивной за счет уверенного роста экономики, замедления инфляции, ожидаемых снижений ставки Федрезерва и скачка инвестиций в ИИ", - добавил Лефковиц.

Банк прогнозирует три снижения ключевой процентной ставки ФРС в 2024 году, первое ожидается в июне. Сейчас ставка находится на уровне 5,25-5,5%.