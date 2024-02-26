Финская Konecranes ликвидирует российскую "дочку" с 30-летней историей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Единственный акционер АО "Конекрейнс Демаг Рус" (Санкт-Петербург, российская "дочка" финского концерна Konecranes) принял решение о ликвидации компании, говорится в ее отчете за 2023 год.

"2 февраля 2024 года единственным акционером общества принято решение о добровольной ликвидации общества", - сказано в отчетности.

АО "Конекрейнс Демаг Рус" было зарегистрировано решением комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в июле 1993 года. Акционером общества является Konecranes Finland Oy (Финляндия).

Konecranes весной 2022 года заявила, что прекратит принимать новые заказы из России и намерена свернуть бизнес в РФ. Филиалы компании в Магнитогорске, Новокузнецке, Череповце, Выксе (Нижегородская область) и Владивостоке в конце 2022 года прекратили свою деятельность.

Как сообщалось, после расторжения в 2023 году почти всех контрактов с российскими организациями "Конекрейнс Демаг Рус" вернула авансовые платежи ряду операторов морских терминалов, которым не могла поставить оборудование, выполнить работы или оказать услуги.

Согласно пояснениям к отчетности за 2023 год, в процессе ликвидации компания "планирует прийти к соглашениям по исполнению гарантийных обязательств путем выплаты компенсации за оставшийся период гарантийного обслуживания".

Выручка АО "Конекрейнс Демаг Рус" в 2022 году упала до 701,4 млн рублей с 3,05 млрд рублей в 2021 году. Компания также в 2022 году отразила 167,7 млн убытка против 345,5 млн рублей прибыли годом ранее.

Konecranes - один из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного оборудования.