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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" по МСФО в 2023 году увеличилась на 18%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" по МСФО по итогам 2023 года увеличилась на 18%, до 29,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистые процентные доходы выросли на 30%, составив 64,3 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на уровне 2022 года - 4,6 млрд рублей.

Расходы банка на резервы в прошлом году выросли на 9%, до 12,6 млрд рублей.

Административно-хозяйственные расходы увеличились на 30%, составив 17,7 млрд рублей.

Активы банка за год выросли на 41% до 2,6 трлн рублей. Портфель ипотечных кредитов банка вырос на 54%, до 490 млрд рублей. Портфель проектного финансирования увеличился на 63%, до 1 трлн рублей.

Средства физлиц на счетах в банке выросли почти вдвое, до 269 млрд рублей. Средства юрлиц увеличились на 34% и составили 1,1 трлн рублей.

Банк "ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития. По итогам 2023 года банк занял десятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

ДОМ.РФ
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