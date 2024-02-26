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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Импортеры уже получили разрешения на ввоз в РФ более 5,7 тыс. т беспошлинной курятины

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз одобрил ввоз в РФ 5 тыс. 714 тонн мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС).

Согласно материалам ведомства, на 26 февраля остаток тарифной квоты составил 134 тыс. 286 тонн. Таким образом, к поставке одобрено 5 тыс. 714 тонн (исходя из общего объема квоты на год в 140 тыс. тонн).

В материалах Минсельхоза также сообщается, что к настоящему времени объем заявок на беспошлинный ввоз курятины составляет 27,51 тонны.

Как сообщалось, объем беспошлинной квоты на ввоз мяса кур в РФ в 2024 году составляет 140 тыс. тонн. Она нацелена на увеличение предложения этого мяса на рынке и стабилизацию цен на него. Ввозимое мясо предназначается для производства продуктов питания.

Минсельхоз
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