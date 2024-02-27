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Alibaba стала ведущим участником крупного инвестраунда для китайских ИИ-стартапов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba выступил ведущим инвестором в рамках раунда финансирования китайского стартапа Moonshot AI, специализирующегося на генеративном (создающем контент и используемом, например, в ChatGPT - ИФ) искусственном интеллекте (ИИ), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Moonshot AI привлекла в рамках раунда $1 млрд, оценка компании составила порядка $2,5 млрд. Это крупнейший инвестраунд для китайских ИИ-стартапов.

Также в этом раунде принимали участие существующие инвесторы Moonshot AI, включая Monolith Management, Long-Z (инвестподразделение Meituan) и Hongshan (ранее Sequoia China). В Monolith американскому агентству подтвердили информацию о своем участии без уточнения деталей.

Moonshot AI основана в марте 2023 года, а в ноябре сделала доступным публике своего чат-бота Kimi, после чего запустила платформу для разработки ИИ-приложений на базе своей модели. Компания рассчитывает со временем выйти на уровень OpenAI и Google, отмечает СМИ.

В рамках начального инвестраунда ее оценивали в $300 млн.

Alibaba Moonshot AI Китай
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