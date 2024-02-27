Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сухумский завод ООО "Вина и воды Абхазии" приостановил работу из-за введения кабинетом министров республики нового акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы, сообщил журналистам главный винодел предприятия Валерий Авидзба.

"Кабинет министров принял решение о введении 30%-ного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции", - сказал Авидзба.

По его словам, дистрибьютеры предупредили руководство завода о том, что повышение цен на вина негативно скажется на реализации продукции в России.

"В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и кабмин отменит принятое им решение", - сказал Авидзба.

ООО "Вина и воды Абхазии" производит около 28 млн бутылок вина в год. Предприятие является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке, куда поставляет 17 наименований вин и коньяков.