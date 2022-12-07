Apple отложила дебют беспилотного электромобиля до 2026 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc отложила срок выпуска беспилотного электромобиля на год – до 2026 года, и несколько умерила амбиции относительно степени его самоуправляемости, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, проект Titan в последние несколько месяцев оставался в подвешенном состоянии, поскольку топ-менеджеры Apple пришли к заключению, что их видение полностью самоуправляемого автомобиля, не имеющего руля и педалей, не может быть реализовано с существующими технологиями.

В связи с этим, компания приняла решение скорректировать проект и теперь планирует создать менее автономный автомобиль, с рулевым колесом и педалями, при возможности полностью беспилотного управления на автомагистралях, отмечают источники.

Предполагается, что водитель автомобиля в ходе движения по магистрали сможет заниматься своими делами, например, смотреть фильм или играть в игру, и будет получать заблаговременные уведомления, чтобы переключиться на ручное управление при приближении к городским улицам или ухудшении погодных условий.

Акции Apple подешевели на 2,5% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19,5%.