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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Годовая чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО выросла на 15,7% до 135,9 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в 2023 году выросла на 15,7%, до 135,9 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA снизилась на 0,5%, до 182,4 млрд рублей.

Выручка составила 1,36 трлн рублей (+7,5%).

На финрезультаты "Интер РАО" в 2023 году повлияли, в частности, повышение эффективности энергосбытовых активов, рост энергопотребления в России, реализация крупных инфраструктурных проектов, консолидация машиностроительных активов, конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ), перечисляется в сообщении компании.

Капзатраты выросли до 66,9 млрд рублей с 54,9 млрд рублей годом ранее.

Кредиты и займы по итогам 2023 года составили 19,2 млрд рублей.

На счетах компании на конец 2023 года хранилось 403 млрд рублей.

Основным акционером компании на конец 2022 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Интер РАО Роснефтегаз Россети
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