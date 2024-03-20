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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

СД "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 0,326 руб. на акцию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 0,326 руб. на акцию, сообщила компания.

Дивидендная отсечка установлена на 3 июня.

Годовое собрание акционеров "Интер РАО", в повестку которого внесен и вопрос о дивидендах, состоится 22 мая в заочной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию на 27 апреля.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Интер РАО
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