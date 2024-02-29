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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Число безработных в Германии в феврале выросло больше, чем ожидалось

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в феврале увеличилось на 11 тыс. - до 2,713 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Безработица в стране составила 5,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 7 тыс. и безработицу на уровне 5,8%, по данным Trading Economics.

В январе, согласно пересмотренным данным, безработица в Германии также составила 5,9%, а не 5,8%, как сообщалось ранее. Это максимальный уровень с мая 2021 года.

Число безработных в прошлом месяце увеличилось на 1 тыс., тогда как ранее сообщалось об их снижении на 2 тыс.

Количество открытых вакансий в Германии в феврале составило 706 тыс., что на 72 тыс. меньше, чем годом ранее.

Германия
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