"Ариант" к 2025 году увеличит мощность винодельни на Тамани на 25%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Ариант", один из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ, инвестировало 258 млн рублей в модернизацию двух линий розлива игристого вина на своей винодельне в Темрюке (Таманский полуостров, Краснодарский край), сообщила пресс-служба группы.

Так, в рамках проекта были заменены выработавшие свой ресурс аппараты линий на новые. Модернизация оборудования позволила увеличить производительность линий за счет сокращения времени на ремонты и наладки оборудования, а также оптимизировала процессы бутилирования вина.

Как сообщила гендиректор компании "Кубань-вино" (объединяет винодельни группы на Тамани) Виктория Емельянович, процитированная в сообщении, в настоящее время на предприятии работают четыре линии розлива тихого и игристого вина.

В рамках программы модернизации приобретается новое и модернизируется уже имеющееся оборудование. В ближайшее время будет установлена еще одна линия розлива игристых вин в формате 0,2 литра. К 2025 году мощность производства вина на винодельне вырастет на 25% – и достигнет 75 млн бутылок в год.

Группа компаний "Ариант" объединяет три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и Анапе.

Как сообщалось, в прошлом году "Ариант" увеличил производство винодельческой продукции на 14% по сравнению с предшествующим годом – до 95,5 млн бутылок. Закладка виноградников составила 352 га.