Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

"Ариант" к 2025 году увеличит мощность винодельни на Тамани на 25%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Ариант", один из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ, инвестировало 258 млн рублей в модернизацию двух линий розлива игристого вина на своей винодельне в Темрюке (Таманский полуостров, Краснодарский край), сообщила пресс-служба группы.

Так, в рамках проекта были заменены выработавшие свой ресурс аппараты линий на новые. Модернизация оборудования позволила увеличить производительность линий за счет сокращения времени на ремонты и наладки оборудования, а также оптимизировала процессы бутилирования вина.

Как сообщила гендиректор компании "Кубань-вино" (объединяет винодельни группы на Тамани) Виктория Емельянович, процитированная в сообщении, в настоящее время на предприятии работают четыре линии розлива тихого и игристого вина.

В рамках программы модернизации приобретается новое и модернизируется уже имеющееся оборудование. В ближайшее время будет установлена еще одна линия розлива игристых вин в формате 0,2 литра. К 2025 году мощность производства вина на винодельне вырастет на 25% – и достигнет 75 млн бутылок в год.

Группа компаний "Ариант" объединяет три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и Анапе.

Как сообщалось, в прошлом году "Ариант" увеличил производство винодельческой продукции на 14% по сравнению с предшествующим годом – до 95,5 млн бутылок. Закладка виноградников составила 352 га.

Ариант Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

"Мегафон" в 2023 году выплатил windfall tax на 609 млн руб. с учетом скидки

"Мегафон" в 2023 году выплатил windfall tax на 609 млн руб. с учетом скидки

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера

Немецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендов

Немецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендов

В России резко растет производство жевательного табака при спаде выпуска папирос

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка

Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });