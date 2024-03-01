Autodesk в IV финквартале увеличил выручку на 11%, лучше прогнозов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. в четвертом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль и увеличил выручку, причем выручка и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в квартале, завершившемся 31 января, составила $282 млн, или $1,31 в расчете на акцию, по сравнению с $293 млн, или $1,35 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,09 на акцию.

Выручка выросла на 11% и достигла $1,47 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,95 на акцию при выручке в $1,43 млрд.

В текущем фингоду Autodesk планирует получить по скорректированную прибыль в диапазоне $7,89-8,11 на акцию, выручку - от $5,99 млрд до $6,09 млрд. Консенсус-прогноз рынка предусматривает первый показатель на уровне $8,12 на акцию, второй - $5,96 млрд.

Акции Autodesk на дополнительных торгах в четверг подорожали на 8,4%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца повысилась на 18,2%, до $54,6 млрд, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 13,11%.

Autodesk является крупнейшим мировым поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров и конструкторов.