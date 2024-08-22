Инвестор-активист Starboard Value вновь призвал к изменениям в Autodesk

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Starboard Value вновь призвал к изменениям в Autodesk Inc., акционером которой он является.

В распространенном заявлении Starboard говорится о "срочной необходимости" проведения серьезных изменений в Autodesk в связи со "слабой динамикой акций компании, низкими финансовыми результатами, а также тревожными сигналами в отношении практик раскрытия информации и корпоративного управления".

Autodesk - крупнейший мировой поставщик ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.

Бумаги Autodesk резко подешевели в апреле 2024 года, когда компания отложила публикацию годового отчета и объявила о проведении внутренней проверки, касающейся практик оценки свободного денежного потока и скорректированной операционной маржи.

Судя по документам, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), совет директоров компании уведомил акционеров о проводимом расследовании лишь спустя несколько недель после его начала.

Starboard упоминает в своем заявлении недавнее сообщение Bloomberg о том, что Autodesk продолжает придерживаться спорной стратегии продаж, чтобы достичь поставленных финансовых целей.

На прошлой неделе агентство сообщило, что компания продолжает предоставлять крупные скидки корпоративным клиентам, готовым платить авансом за крупные многолетние контракты. В 2021 году Autodesk пообещала инвесторам отказаться от этой практики.

"Последние данные подтверждают, что топ-менеджеры компании использовали деловые практики, которые идут вразрез с интересами акционеров и несут в себе серьезные риски, и делали они это, чтобы манипулировать результатами для достижения финансовых целей, - говорится в заявлении Starboard. - Мы призывает совет директоров привлечь менеджмент к ответу за эти действия".

Инвестор-активист владеет акциями компании на сумму порядка $500 млн.