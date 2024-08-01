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В США индекс ISM Manufacturing в июле неожиданно снизился до 46,8 пункта

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В июле 2024 года индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 48,8 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего 21 и уже четвертый месяц подряд.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце понизился до 47,4 пункта с 49,3 пункта в июне, индикатор объемов производства - до минимальных с мая 2020 года 45,9 пункта с 48,5 пункта, занятости - до минимальных с июня того же года 43,4 пункта с 49,3 пункта, складских запасов - до 44,5 пункта с 45,4 пункта.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июле уменьшилось до минимальных в этом году 49,6 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг окончательным данным. Предварительно сообщалось, что июльское значение индекса составило 49,5 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

США ISM
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